Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μια διαφορετική κυβερνοεπίθεση έλαβε χώρα στην Γαλλία. Αν και οι κυβερνοεπιθέσεις σε πληροφοριακά συστήματα αποτελούν ένα φαινόμενο της εποχής μας, η Γαλλία δέχθηκε κυβερνοεπίθεση σε συστήματα ψήξης, προκαλλώντας πανικό σε εκατοντάδες σουπερ μαρκετ γνωστών αλυσίδων.

Ειδικότερα, η κυβερνοεπίθεση φαίνεται να προκάλεσε αύξηση της θερμοκρασίας σε ψυγεία και καταψύκτες όπου διατηρούνται προιόντα, έχοντας ως αποτέλεσμα την καταστροφή τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τα γαλλικά μέσα, η κυβερνοεπίθεση αφορά συστήματα ρύθμισης ψύξης στην Γαλλία που κατασκευάζονται από δανέζικη εταιρεία.

Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούνται, ώστε να παρακολουθείται απομακρυσμένα η λειτουργία των ψυγείων και των καταψυκτών, καθώς και για την εμφάνιση των ειδοποιήσεων όταν εντοπίζονται δυσλειτουργίες ή ασυνήθιστες αυξήσεις της θερμοκρασίας.

Οι χάκερς φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν ένα γνωστό κενό ασφαλείας στο λογισμικό που ελέγχει τα ψυγεία και τους καταψύκτες των σούπερ μάρκετ, το οποίο είχε εντοπιστεί ήδη από το καλοκαίρι.

Αυτό το κενό επέτρεψε στους δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού και να παρέμβουν στη λειτουργία των συστημάτων ψύξης. Έτσι, φέρεται ότι αύξησαν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό των ψυγείων και των καταψυκτών, διαταράσσοντας τις συνθήκες συντήρησης των τροφίμων.

Η αύξηση της θερμοκρασίας έθεσε σε κίνδυνο τα ευπαθή προϊόντα, καθώς τρόφιμα που χρειάζονται συνεχή ψύξη ενδέχεται να αλλοιώθηκαν.

Ο πρόεδρος μίας εκ των αλυσίδων σουπερ μαρκετ επιβεβαίωσε την κυβερνοεπίθεση στην συγκεκριμένη αλυσίδα.