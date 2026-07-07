Κρεμλίνο: Η Μόσχα θα παρακολουθεί στενά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Η Ρωσία, θα παρακολουθεί στενά την έκβαση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, , είπε, ότι «Είναι ένα γεγονός που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, και για εμάς. Φυσικά, παρακολουθούμε, όλες τις ειδήσεις και πληροφορίες, που έρχονται από την Άγκυρα».

Ο Ντ. Πεσκόφ, ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Ντ. Τραμπ, που αφορούν στην Ουκρανία.

Ωστόσο, με χθεσινές δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος, είπε, ότι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα αναφερθεί, στις συναντήσεις που θα έχει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και πως μια λύση για τον πόλεμο της Ουκρανίας, «πλησιάζει πιο κοντά, από όσο συνειδητοποιεί ο κόσμος».