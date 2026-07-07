Κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ- Με τιμές η υποδοχή Τραμπ

Στην Άγκυρα στρέφεται όλο το ενδιαφέρον με όλα τα καυτά θέματα της ατζέντας της συνόδου του ΝΑΤΟ, σε μια πόλη που έχει μετατραπεί σε φρούριο.

Δείτε τις τελευταίες εξελίξεις σε Τουρκία και ΗΠΑ με επίκεντρο την προσπάθεια της Άγκυρας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35 και να εξασφαλίσει αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά KAAN.

Αίσθηση έχει προκαλέσει δημοσίευμα των New York Times σχετικά με τις προθέσεις του Αμερικανού προέδρου.

Όλες τις τελευταίες πληροφορίες και το κλίμα της συνόδου θα μας μεταφέρoυν οι απεσταλμένοι μας στην Άγκυρα Χρύσανθος Κοσελόγλου και Νίκος Μαρκοβίτης και από τη Νέα Υόρκη ο Δημήτρης Φιλιππίδης.