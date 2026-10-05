Κορνέλ: Απειλές κατά της γυναίκας που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

Απειλές δέχεται η γυναίκα που έχει καταγγείλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από φοιτητές του πανεπιστημίου Κορνέλ στις ΗΠΑ. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, Τόμας Τζιούφρα, χθες, της ζητούν να αποσύρει την αστική αγωγή που έχει καταθέσει κατά επτά μελών αδελφότητας του πανεπιστημίου.

«Έχει δεχθεί πολλές απειλές»

Η γυναίκα αναφέρεται στην υπόθεση ως «Τζέιν Ντο». Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, έχει δεχθεί απειλές ότι θα την κάνουν να σιωπήσει ή ότι θα την βλάψουν, εάν δεν αποσύρει την αγωγή.

Η «Τζέιν Ντο» καταγγέλλει ότι το 2024 επτά μέλη αδελφότητας του Κορνέλ φέρονται να της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και να τη βίασαν.

Έρευνα στο πανεπιστήμιο και νέα εξέλιξη

Ο πρύτανης του Κορνέλ, Μάικλ Κότλικοφ, ανακοίνωσε το Σάββατο εσωτερική και ανεξάρτητη έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο το πανεπιστήμιο διαχειρίστηκε την υπόθεση. «Οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, οι εισαγγελείς της κομητείας Τόμπκινς στη Νέα Υόρκη δέχονται επικρίσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης το 2024.

Την Πέμπτη, η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθριν Χόκαλ διόρισε τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, ειδική εισαγγελέα για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, υποσχέθηκε αλλαγή ενός αμφιλεγόμενου νόμου σχετικά με την αναγνώριση σεξουαλικής κακοποίησης σε περιπτώσεις όπου το θύμα είχε προηγουμένως καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες.