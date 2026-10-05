Κ. Κάλας: Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο ζωές σε ολόκληρη την Ευρώπη

H επικεφαλής της ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, κατά της διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας Βασίλε Τοφάν, δήλωσε, ότι η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο ζωές σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω υβριδικών επιθέσεων.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ευρώπη βιώνει κλιμάκωση στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις και στις παραβιάσεις εναερίου χώρου. Ρωσικοί πύραυλοι και drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και πάλι κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και αυτό είναι τελείως απαράδεκτο», ανέφερε.

Να σημειωθεί, ότι στις 30 Σεπτεμβρίου, η Ρωσία, έπληξε μονάδες παραγωγής ενέργειας και υποδομές, τόσο γύρω από το Κίεβο, όσο και σε άλλες περιοχές.

Ωστόσο, στην Μολδαβία και σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, στις 30 Σεπτεμβρίου, τρία drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο.