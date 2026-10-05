Νότια Κορέα: 15 χρόνια κάθειρξη σε διευθυντή δομής

Διευθυντής κρατικά χρηματοδοτούμενης δομής στη Νότια Κορέα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για σεξουαλική κακοποίηση δύο γυναικών με νοητική αναπηρία, ενώ κρίθηκε ένοχος και για ηπιότερη μορφή σεξουαλικής βίας σε βάρος τρίτης γυναίκας.

Η υπόθεση αφορά τη δομή Saekdongwon στην Ιντσόν και αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, μετά τον τραυματισμό μίας από τις γυναίκες.

«Απλώς το υπέμενα» – Η καταγγελία της Σεο

Η Σεο Μι-χιόν, σήμερα περίπου 40 ετών, ζούσε στη δομή από το 2016. Όπως κατέθεσε, ο διευθυντής, που έχει κατονομαστεί μόνο με το επώνυμο Κιμ, έμπαινε στο δωμάτιό της τη νύχτα ή τα ξημερώματα και τη βίαζε.

Η ίδια δεν ένιωθε ότι μπορούσε να μιλήσει με ασφάλεια σε κάποιον. Η κακοποίηση, σύμφωνα με την καταγγελία της, συνεχίστηκε για σχεδόν μία δεκαετία.

Τον Φεβρουάριο του 2025 τραυματίστηκε στο κεφάλι, όταν προσπάθησε να αποκρούσει ακόμη μία σεξουαλική επίθεση. Ο Κιμ, σύμφωνα με την κατάθεσή της, της πέταξε ένα ποτήρι.

Η Σεο μίλησε στη μητέρα της μόνο όταν έμαθε ότι δεν θα επέστρεφε στη δομή. «Απλώς το υπέμενα», είπε όταν ρωτήθηκε πώς άντεξε όλα αυτά τα χρόνια.

Η έρευνα αποκάλυψε και άλλες καταγγελίες

Μετά την καταγγελία της Σεο, η αστυνομία ερεύνησε και άλλους ενοίκους. Εντοπίστηκαν τουλάχιστον δύο ακόμη γυναίκες που κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση.

Το δικαστήριο έκρινε αξιόπιστες τις καταθέσεις και των τριών γυναικών. Ο Κιμ καταδικάστηκε για τους βιασμούς της Σεο και της Λι Μι-Να, ενώ για την Τρίτη γυναίκα κρίθηκε ένοχος για ηπιότερη μορφή σεξουαλικής βίας.

Ωστόσο, έκθεση του Πανεπιστημίου Woosuk ανέφερε ότι τουλάχιστον 10 ακόμη ένοικοι ενδέχεται να είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Το εύρημα δεν εξετάστηκε ουσιαστικά στη δίκη, ενώ η αστυνομία αντιμετώπισε δυσκολίες στην καταγραφή πληροφοριών από ανθρώπους με σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας.

Αντιδράσεις για την έρευνα και αιτήματα επιείκειας

Οργανώσεις για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία αντέδρασαν στην απόφαση και επέκριναν τον τρόπο με τον οποίο διερευνήθηκαν οι καταγγελίες.

Παράλληλα, πριν από την απόφαση είχαν κατατεθεί 13 αιτήματα επιείκειας για τον Κιμ. Μία οργάνωση κοινωνικής πρόνοιας ζήτησε να ληφθεί υπόψη η «συνεισφορά» του στον χώρο της κοινωνικής φροντίδας.

Το δικαστήριο, πάντως, χαρακτήρισε την πράξη του «ιδιαίτερα κατακριτέα», επισημαίνοντας ότι είχε καθήκον να προστατεύει τους ενοίκους, αλλά εκμεταλλεύτηκε την ανισορροπία εξουσίας για να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Ο Κιμ αρνείται τις κατηγορίες και έχει ασκήσει έφεση.