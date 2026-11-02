ΠΟΥ: Ο Έμπολα φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον φόβο μιας νέας πανδημίας

Την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα η διεθνής συμφωνία για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών επαναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με αφορμή τις θανατηφόρες επιδημίες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, απηύθυνε έκκληση προς τις κυβερνήσεις να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους. Η παρέμβασή του έγινε στη Γενεύη, κατά την έναρξη της ένατης συνεδρίασης της Διακυβερνητικής Ομάδας Εργασίας, η οποία θα διαρκέσει έως τις 13 Νοεμβρίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο επικεφαλής του Οργανισμού, έχει προκαλέσει σχεδόν 5.000 θανάτους και περισσότερες από 10.000 μολύνσεις.

Ανησυχία προκαλεί και η μυστηριώδης επιδημία χανταϊού, που τον περασμένο Απρίλιο στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους οι οποίοι επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο.

«Μια παθογόνος απειλή, όπου κι αν εμφανίζεται, μπορεί να γίνει απειλή για όλους», προειδοποίησε ο Τέντρος, ζητώντας από τις χώρες να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις.

Το αγκάθι της διεθνούς συμφωνίας

Η Παγκόσμια Συμφωνία για τις Πανδημίες υιοθετήθηκε τον Μάιο του 2025. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα για την εφαρμογή της, καθώς πλούσιες και αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν καταλήξει σε κοινή γραμμή.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο αφορά το σύστημα PABS, δηλαδή τον μηχανισμό πρόσβασης σε παθογόνους παράγοντες και κατανομής των οφελών. Στόχος είναι να καθοριστεί πώς θα μοιράζονται τα επιστημονικά δεδομένα και τα βιολογικά δείγματα, αλλά και πώς θα διανέμονται τα εμβόλια, τα διαγνωστικά τεστ και οι θεραπείες που θα προκύπτουν.

Το συγκεκριμένο παράρτημα θεωρείται απαραίτητο για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Το μάθημα της Covid-19

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ υπενθύμισε τι συνέβη κατά την πανδημία του κορωνοϊού. Τα εμβόλια αναπτύχθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, αλλά η πρόσβαση σε αυτά δεν ήταν ισότιμη.

Ορισμένες χώρες εξασφάλισαν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από όσες χρειάζονταν, ενώ άλλες αναγκάστηκαν να περιμένουν.

Σύμφωνα με τον Τέντρος, αυτή η ανισότητα κόστισε ανθρώπινες ζωές, παρέτεινε την πανδημία και αύξησε τον κίνδυνο εμφάνισης νέων παραλλαγών.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να προστατευθεί από τις πανδημίες ενεργώντας μόνη της», ήταν το μήνυμα του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ, ο οποίος χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του μηχανισμού PABS το τελευταίο κομμάτι που λείπει από τη διεθνή συμφωνία.