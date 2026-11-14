Γαλλία στις φλόγες: Χάος για 5ο Σαββατοκύριακο – 120 συλλήψεις και άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία

Για πέμπτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένα επεισόδια, καθώς διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις σε αρκετές πόλεις της χώρας. Περισσότερα από 120 άτομα συνελήφθησαν, ενώ οι εικόνες από τις κινητοποιήσεις δείχνουν φωτιές στους δρόμους και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Στο Παρίσι, περίπου 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της λεγόμενης «Πράξης V». Σε πανεθνικό επίπεδο, τα συνδικάτα κάνουν λόγο για περισσότερους από 200.000 διαδηλωτές.

Μαζική κινητοποίηση της αστυνομία

Η ένταση σε διάφορα σημεία οδήγησε σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών, αρκετοί από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και γκλομπ για να διαλύσουν συγκεντρώσεις και να απομακρύνουν ομάδες διαδηλωτών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, περισσότεροι από 70.000 αστυνομικοί και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζουν να προκαλούν προβληματισμό στις γαλλικές Αρχές, καθώς τα επεισόδια επαναλαμβάνονται για πέμπτο διαδοχικό Σαββατοκύριακο. Οι συλλήψεις ξεπερνούν πλέον τις 120, ενώ η κατάσταση σε αρκετές πόλεις παραμένει τεταμένη.