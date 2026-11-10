Κοινή Δήλωση ΕΕ, Ουκρανίας, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ πριν από τις συνομιλίες με τη Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι

Κατηγορηματικό μήνυμα υπέρ της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας στέλνουν με κοινή τους ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Κίεβο. Η κοινή αυτή παρέμβαση των οκτώ πλευρών πραγματοποιείται στο Άμπου Ντάμπι, όπου είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν οι κρίσιμες τριμερείς διαβουλεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία.

Σύμφωνα με το κείμενο της δήλωσης, οι εκπρόσωποι των οκτώ μερών συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με σκοπό να ευθυγραμμίσουν τις ενέργειές τους για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Όπως υπογραμμίζουν, κεντρική επιδίωξη παραμένει η διαμόρφωση ενός βιώσιμου πλαισίου, το οποίο όχι μόνο θα θωρακίσει μακροπρόθεσμα την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά θα δημιουργήσει και το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης για την επίτευξη μιας συμφωνίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται η ανάγκη να παρασχεθούν στο Κίεβο ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη ελευθερία του στη λήψη αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, εξετάστηκαν τρόποι αξιοποίησης των υφιστάμενων ευρωπαϊκών θεσμών και των αμυντικών συμφωνιών για την επόμενη ημέρα μετά τον πόλεμο. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι κατάλληλοι μηχανισμοί που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση και να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα μελλοντικών συγκρούσεων. Οι συμμετέχοντες κατέστησαν σαφές ότι ένα ισχυρό ΝΑΤΟ θα διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη συλλογική άμυνα της ευρωατλαντικής περιοχής.

Η κοινή δήλωση καταλήγει με τη δέσμευση ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία θα διατηρήσουν στενό συντονισμό καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Απώτερος σκοπός είναι η σταδιακή μετάβαση σε ευρύτερες πολυμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή της Ευρώπης, ώστε να διασφαλιστεί μια συνολική, δίκαιη και μόνιμη ειρήνη στην περιοχή.