Κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του καρτέλ Σιναλόα

Κυρώσεις σε βάρος περίπου 20 φερόμενων μελών του καρτέλ Σιναλόα ανακοίνωσαν χθες οι ΗΠΑ.

Στο στόχαστρο βρίσκεται και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ενώ οι κυρώσεις αφορούν ακόμη περίπου 30 οντότητες και Μεξικανούς δημόσιους λειτουργούς που φέρονται να συνδέονται με υποθέσεις διαφθοράς και διακίνηση ναρκωτικών.

Το καρτέλ Σιναλόα είχε χαρακτηριστεί «ναρκοτρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο του 2025.

Στο στόχαστρο ο «Μαγίτο Φλάκο»

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, επικεφαλής της οργάνωσης είναι σήμερα ο Ισμαέλ Σαμπάδα Σικάιρος, γνωστός ως «Μαγίτο Φλάκο», ο οποίος ασκεί την εξουσία του μέσω ενός δικτύου αρχηγών πυρήνων με έδρα την Τιχουάνα και τη Μεξικάλι, οικονομικών συνεργατών και διεφθαρμένων Μεξικανών αξιωματούχων.

Οι αμερικανικές κυρώσεις αναδεικνύουν, σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο, την παρουσία του καρτέλ μέσα στον κρατικό μηχανισμό του Μεξικού, ιδιαίτερα στην Μπάχα Καλιφόρνια.

Στο στόχαστρο βρίσκονται συνεργάτες του πρώην συζύγου της κυβερνήτριας, πρώην διευθυντής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας στη Μεξικάλι και άλλοι πολιτικοί παράγοντες. Οι συγκεκριμένοι φέρονται να έλαβαν δωροδοκίες για να προστατεύσουν τη δράση του καρτέλ από τις αρχές.

Ανταλλακτήρια και εταιρείες στις κυρώσεις

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ανταλλακτήρια συναλλάγματος, εταιρείες μεταφορών και άλλες τοπικές επιχειρήσεις.

Η Ουάσιγκτον συνδέει την εξέλιξη και με τη σύλληψη του Ισμαέλ Σαμπάδα «Ελ Μάγιο», πατέρα του «Μαγίτο». Η σύλληψή του προκάλεσε πόλεμο ανάμεσα στις φατρίες Μάγιος και Τσαπίτος. Από τη σύγκρουση καταγράφηκαν εκατοντάδες δολοφονίες και εξαφανίσεις στη Σιναλόα και σε άλλες πολιτείες του Μεξικού.

Με την ένταξη στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ, τα πρόσωπα και οι εταιρείες που βρίσκονται στο στόχαστρο δεν μπορούν να διατηρούν πόρους υπό αμερικανική δικαιοδοσία ούτε να έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές και οικονομικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ.