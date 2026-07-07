Κίεβο και Μόσχα βομβαρδίζουν διυλιστήρια
Τεράστια είναι τα προβλήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας, αλλά και στις εξαγωγές Ρωσικού πετρελαίου, από τα Ουκρανικά χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, και ιδιαίτερα στα στρατηγικά διυλιστήρια, της Σιβηρίας. Από την αρχή του πολέμου, οι Ουκρανοί, έχουν χτυπήσει τα 24, από τα 33 μεγαλύτερα Ρωσικά διυλιστήρια. Oι Ρώσοι από την πλευρά τους, έχουν πλήξει, έξι Ουκρανικά διυλιστήρια.
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