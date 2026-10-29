Ντνίπρο: Ρωσικό πλήγμα με drone εναντίον τρένου

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Ντνίπρο της Ουκρανίας, εναντίον επιβατικού τρένου, είχε ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι πέντε να τραυματιστούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνήτη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Γκάνζα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Γκάνζα γνωστοποίησε τον απολογισμό των θυμάτων, ενώ νωρίτερα ο επικεφαλής των ουκρανικών σιδηροδρόμων είχε αναφέρει ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης αποτέλεσε στόχο φονικής επίθεσης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Ντνίπρο, Μπόρις Φιλάτοφ, ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων της επίθεσης ήταν και επιβατική αμαξοστοιχία.

Οι αρμόδιες Aρχές, συνεχίζουν να καταγράφουν τις συνέπειες του πλήγματος, ενώ η κατάσταση στην περιοχή παραμένει υπό παρακολούθηση.