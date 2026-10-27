Ισραήλ: Ντέρμπι χωρίς αυτοδυναμία – Ρυθμιστές τα μικρά κόμματα

Χωρίς καθαρό νικητή και με δύσκολες ισορροπίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης φαίνεται να ολοκληρώνεται η εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ. Τα exit polls των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων δείχνουν προβάδισμα για το μπλοκ της αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να εξασφαλίζει την απαραίτητη πλειοψηφία στην Κνεσέτ.

Το στρατόπεδο του κεντρώου Γκάντι Άιζενκοτ εκτιμάται ότι συγκεντρώνει 52-53 έδρες από τις συνολικά 120. Ο συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προβλέπεται να λάβει 50 έδρες.

Η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι 61 έδρες. Έτσι, τα μικρότερα κόμματα αποκτούν καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.

Οι έδρες της αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των exit polls, τα κόμματα του μπλοκ της αλλαγής καταγράφουν τις εξής επιδόσεις:

Γιασάρ, του Γκάντι Άιζενκοτ: 21-22 έδρες.

Μπεγιάχαντ (Μαζί), του Ναφτάλι Μπένετ: 12-14 έδρες.

Δημοκρατικοί, με επικεφαλής τον Γιαΐρ Γκολάν: 9-10 έδρες.

Ισραέλ Μπειτένου, του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν: 7-9 έδρες.

Το μπλοκ Νετανιάχου

Στην πλευρά του απερχόμενου πρωθυπουργού, το Λικούντ εμφανίζεται πρώτο σε αριθμό εδρών, χωρίς να μπορεί από μόνο του να εξασφαλίσει κυβερνητική πλειοψηφία.

Οι εκτιμήσεις για τους συμμάχους του έχουν ως εξής:

Λικούντ, του Μπενιαμίν Νετανιάχου: 24-25 έδρες.

Οτσμά Γεχουντίτ, του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ: 6-7 έδρες.

Ενωμένη Ιουδαϊκή Τορά (UTJ), του Γιαακόβ Άσερ: 6-7 έδρες.

Σας, με επικεφαλής τον Αριέχ Ντέρι: 6-8 έδρες.

Θρησκευτικός Σιωνισμός, του Μπεζαλέλ Σμότριτς: 6-7 έδρες.

Ισχυρή παρουσία των αραβικών κομμάτων

Ένα από τα βασικά στοιχεία της αναμέτρησης είναι η ενισχυμένη παρουσία των αραβικών κομμάτων. Οι αρχικές εκτιμήσεις τούς δίνουν συνολικά 17-18 έδρες, επίδοση που μπορεί να επηρεάσει τις μετεκλογικές συζητήσεις.

Την ίδια ώρα, η συμμετοχή έφτασε το 77,7%, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. Η προσέλευση ήταν αυξημένη κατά περίπου επτά ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.

Με αυτό το επιχείρημα, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή απέρριψε το απόγευμα αίτημα του Λικούντ για παράταση της ψηφοφορίας.

Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων αναμένεται να καθυστερήσει για ημέρες. Μέχρι τότε, οι προβλέψεις παραμένουν ενδεικτικές και το κρίσιμο ερώτημα είναι ποια κόμματα θα συνεργαστούν για να σχηματιστεί η επόμενη κυβέρνηση.