Τουλάχιστον 13 μέλη της Εθνικής Φρουράς του Νίγηρα σκοτώθηκαν και άλλα 20 τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλων με βαρύ οπλισμό εναντίον στρατιωτικής θέσης στη Σανάμ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Την επίθεση ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι οι στρατιωτικοί συμμετείχαν σε επιχείρηση κατά τζιχαντιστικών οργανώσεων. Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 13 νεκρούς και 20 τραυματίες.

Ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν στρατιωτικοί που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία άλλων περιοχών, προκειμένου να λάβουν καλύτερη ιατρική φροντίδα.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εξουδετερώθηκαν αρκετοί από τους επιτιθέμενους και καταστράφηκαν μέσα που χρησιμοποιούσαν. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εκκαθαριστικές επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των δραστών.

Στο επίκεντρο της τζιχαντιστικής βίας η περιοχή Τιλαμπερί

Η Σανάμ βρίσκεται στον νομό Τιλαμπερί, κοντά στα σύνορα του Νίγηρα με το Μαλί και την Μπουρκίνα Φάσο. Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί εδώ και περίπου μία δεκαετία βασικό πεδίο δράσης τζιχαντιστικών οργανώσεων, που συνδέονται είτε με την Αλ Κάιντα είτε με το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση ACLED, η οποία καταγράφει τις απώλειες από ένοπλες συγκρούσεις διεθνώς, το 2025 η Τιλαμπερί αναδείχθηκε στην περιοχή με τις πιο φονικές συγκρούσεις στο κεντρικό Σαχέλ. Την ίδια ώρα, οι άμαχοι βρίσκονται όλο και συχνότερα στο στόχαστρο.

Στις 12 Νοεμβρίου, 37 άμαχοι σκοτώθηκαν σε ενέδρα άγνωστων ενόπλων κοντά στην Τερά, επίσης στην Τιλαμπερί.

Η βία δεν περιορίζεται στο δυτικό τμήμα της χώρας. Στα νοτιοανατολικά, ο Νίγηρας αντιμετωπίζει επιθέσεις από την Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), οργάνωση που προέκυψε από τη διάσπαση της πρώτης.

Μάλιστα, την Τρίτη, έντεκα στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον περιπόλου κοντά στην κοινότητα Μπαρουά, στις όχθες της λίμνης Τσαντ. Η επίθεση αποδόθηκε σε τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ από τη Νιγηρία.