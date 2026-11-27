Έντονη διεθνή αντίδραση πυροδοτούν οι καταγγελίες για τη φρικτή μεταχείριση δύο 21χρονων δίδυμων αδελφών στο Ιράν, οι οποίες βρέθηκαν στο στόχαστρο των αρχών έπειτα από τη συμμετοχή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του περασμένου Ιανουαρίου. Οι μαρτυρίες των οικείων τους αποκαλύπτουν πρωτοφανή σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια στα κρατητήρια, με στόχο την κάμψη των δύο νεαρών γυναικών.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η 21χρονη Ταρανέχ Ραχίμι, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο, αφού οι ανακριτές εκμεταλλεύτηκαν τη δίδυμη αδελφή της, Ρομίνα, ως μέσο ακραίου εκβιασμού για να την αναγκάσουν να υπογράψει μια ψευδή ομολογία.

Ο ακραίος εκβιασμός και η θανατική καταδίκη

Οι 21χρονες δίδυμες, Ταρανέχ και Ρομίνα Ραχίμι, συνελήφθησαν στο Ισφαχάν δύο εβδομάδες μετά τις κινητοποιήσεις, όταν ένοπλοι μασκοφόροι των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εισέβαλαν μέσα στη νύχτα στην οικία τους και τις απήγαγαν από τα κρεβάτια τους. Το δικαστήριο επέβαλε στην Ταρανέχ την ποινή του θανάτου δι’ απαγχονισμού, ενώ στη Ρομίνα ποινή κάθειρξης 25 ετών.

Όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς τους, κατά τη διάρκεια της κράτησης οι δύο κοπέλες υπέστησαν σκληρά βασανιστήρια. Προκειμένου να εξαναγκάσουν την Ταρανέχ να υπογράψει έγγραφο ομολογίας, οι ανακριτές την απείλησαν ευθέως ότι θα βίαζαν τη δίδυμη αδελφή της μπροστά της σε περίπτωση άρνησης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην περσική υπηρεσία του BBC ο ξάδελφός τους, Μασούντ Νουρμοχαμαντί, η Ταρανέχ δέχθηκε τόσο βάναυσους ξυλοδαρμούς τις τελευταίες εβδομάδες ώστε αδυνατεί πλέον ακόμη και να βαδίσει, ενώ ένα αθεράπευτο τραύμα στο κεφάλι της οδήγησε σε σοβαρή λοίμωξη του αυτιού, επηρεάζοντας την ισορροπία της.

Τέσσερις μήνες εξαφάνισης – «Τις αναγνώρισε μόνο από τη φωνή»

Μετά τη νυχτερινή σύλληψή τους, τα ίχνη των δύο αδελφών χάθηκαν για τέσσερις μήνες, διάστημα κατά το οποίο η μητέρα τους, Μαρζιέχ Νουρμοχαμαντί, προσπαθούσε μάταια να μάθει πού βρίσκονται. Όταν τελικά έλαβε άδεια να τις επισκεφθεί τον Μάιο στις φυλακές Ντολαταμπάντ του Ισφαχάν, βρέθηκε μπροστά σε μια συγκλονιστική εικόνα.

Τα πρόσωπα της Ταρανέχ και της Ρομίνα ήταν παραμορφωμένα από τα χτυπήματα και τα αιματώματα, ενώ έλειπαν ολόκληρες τούφες από τα μαλλιά τους, καθώς φέρονται να τις έσερναν από αυτά. Η μητέρα τους αδυνατούσε να τις ξεχωρίσει εξ όψεως και τις αναγνώρισε αποκλειστικά από τη φωνή τους. Έκτοτε, και έπειτα από την ανακοίνωση των ποινών, οι αρχές έχουν απαγορεύσει οποιαδήποτε επικοινωνία ή επισκεπτήριο στην οικογένεια. Παράλληλα, οι προσφυγές των δικηγόρων τους για βασανιστήρια και σεξουαλική βία φαίνεται να οδηγούνται στο αρχείο, δεδομένου ότι την αρμόδια έρευνα εποπτεύει το ίδιο στέλεχος που οι δύο κοπέλες κατονομάζουν ως βασανιστή τους.

Η κατηγορία για «πόλεμο κατά του Θεού» και η αντίδραση της Τεχεράνης

Οι δύο αδελφές δικάστηκαν για την παρουσία τους σε διαμαρτυρία στο Ισφαχάν, σε περιοχή όπου είχε σκοτωθεί μέλος των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το BBC, η Ταρανέχ καταδικάστηκε για «μοχαρεμπέ» («πόλεμος κατά του Θεού») με την κατηγορία ότι κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο απειλώντας πολίτες, ενώ η Ρομίνα κρίθηκε ένοχη για συνέργεια. Και οι δύο αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, με την οικογένειά τους να υπογραμμίζει την παντελή έλλειψη αποδείξεων.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, Μάι Σάτο, τονίζει ότι η Ταρανέχ συγκαταλέγεται στις έξι γυναίκες που καταδικάστηκαν φέτος σε θάνατο για πολιτικούς λόγους —ένα πρωτοφανές κύμα θανατικών ποινών σε βάρος γυναικών τις τελευταίες δεκαετίες— σημειώνοντας παράλληλα πως στην ίδια υπόθεση καταδικάστηκαν σε θάνατο συνολικά δέκα άτομα συλλήβδην, χωρίς εξατομίκευση ευθυνών. Ενώ η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει ανοιχτά πολιτική δίωξη, η ιρανική κυβέρνηση απορρίπτει τις αναφορές περί βασανιστηρίων ως «παραπλανητικές», υποστηρίζοντας ότι οι καταδίκες αφορούν σοβαρά ποινικά εγκλήματα και όχι ειρηνικές διαμαρτυρίες.