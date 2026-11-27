Έκαναν τους μποξέρ … πέταξαν τα γάντια τους κοντά στον κεντρικό κύκλο και για περίπου 20 δευτερόλεπτα κινούνταν κυκλικά σαν μποξέρ, αναζητώντας την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθούν.

Οι δηλωμένοι στα χαρτιά ….αθλητές , αντάλλαξαν 40 γροθιές σε ένα λεπτό με τους διαιτητές !!! και τους συναθλητές τους να παρακολουθούν χωρίς να επεμβαίνουν.

Πρωταγωνιστές του καβγά οΤάνερ Ζεανό των Μπόστον Μπρούινς και ο Τάιρελ Μπάουερ των Γουίνιπεγκ Τζετς

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο καβγάς των δύο παιχτών ήταν μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια συμπλοκές που έχουν σημειωθεί στο NHL εδώ και αρκετό καιρό.

Όταν η συμπλοκή τελείωσε και οι δύο παίκτες βρέθηκαν στο «κουτί της τιμωρίας», οι πάγκοι των δύο ομάδων άδειασαν, με τους υπόλοιπους παίκτες να πλησιάζουν τους συμπαίκτες τους και να τους δίνουν… συγχαρητήρια!