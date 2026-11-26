Πριν από την κυκλοφορία της τελευταίας ταινίας της τριλογίας «Dune», το κοινό μπορεί να απολαύσει μια καθηλωτική εμπειρία στο Λος Άντζελες. Σε μία διαδραστική έκθεση παρουσιάζονται στοιχεία από τις δύο πρώτες ταινίες και προσφέρεται μια πρώτη γεύση από την τρίτη ταινία του κινηματογραφικού franchise.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Χ DEADLINE

Το The Dune Experience, παρουσιάζει περισσότερα από 200 σκηνικά αντικείμενα, κοστούμια και σκηνικά αξεσουάρ από τις ταινίες.

«Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια εμπειρία που δεν θα περιλαμβάνει απλώς μια σειρά από διαφορετικές δραστηριότητες. Θέλαμε να έχει μια αίσθηση υψηλής αισθητικής, με αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, ώστε να δίνει στον επισκέπτη την εντύπωση ότι βρίσκεται σε κάποιο μουσείο», δήλωσε ο Τζέιμς Νγκο, εκτελεστικός αντιπρόεδρος διαχείρισης κινηματογραφικών franchise της Legendary Entertainment.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Χ DEADLINE

Η διαδραστική εμπειρία περιλαμβάνει ακόμη δύο ειδικές παρουσιάσεις από την ταινία «Dune: Part Three». Η μία από αυτές παρουσιάζεται από τον σκηνοθέτη της τριλογίας, Ντενί Βιλνέβ, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν κρυμμένα στοιχεία και ενδείξεις που, αν τα συνδυάσουν, θα τους αποκαλύψουν κάτι ξεχωριστό για την τρίτη ταινία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Χ DEADLINE

«Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό», δήλωσε η 50χρονη επισκέπτρια Μάγια Σαρπ από την Πασαντίνα, προσθέτοντας: «Έμαθα πολλά και ήταν υπέροχο να βλέπω τα κοστούμια. Μου άρεσε επίσης που υπήρχε και το παιχνίδι με την αναζήτηση κρυμμένων στοιχείων και μυστικών ενδείξεων».