Παραβίαση στην Cloud One, μία από τις βασικότερες υποδομές υπολογιστικού νέφους της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, εντοπίστηκε τον τελευταίο μήνα, κατά τη διάρκεια αναβάθμισης του συστήματος.

Το περιστατικό προκάλεσε λειτουργικούς περιορισμούς στην πλατφόρμα και εγείρει ανησυχίες για την έκθεση ευαίσθητων στοιχείων στρατιωτικών επιχειρήσεων, προσωπικού και εφοδιασμού.

Τι διαχειρίζεται η Cloud One της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας

Η Cloud One δημιουργήθηκε το 2017 ως κεντρική ψηφιακή υποδομή για τις ανάγκες πληροφορικής της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Βασίζεται σε υποδομές των Microsoft, Amazon, Oracle και Alphabet και υποστηρίζει δεκάδες εφαρμογές που αφορούν, μεταξύ άλλων, προσωπικό, μισθοδοσία, συντήρηση και εφοδιαστική υποστήριξη.

Στα συστήματα που φιλοξενεί περιλαμβάνεται το Cloud-Based Command and Control, μέσω του οποίου συγκεντρώνονται δεδομένα από ραντάρ αεράμυνας και άλλες πηγές σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Η ίδια πλατφόρμα υποστηρίζει και το Theater Integrated Combat Munitions System, που παρακολουθεί βόμβες και πυραύλους σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας διεθνώς.

Πάγωμα εφαρμογών και έλεγχος από τη Cyber Command

Μετά την αποκάλυψη της εισβολής, ανεστάλη η μεταφορά εφαρμογών διοικητικής υποστήριξης προς την Cloud One, σύμφωνα με πληροφορίες. Η συγκεκριμένη μετάβαση αποτελεί πολυετή προτεραιότητα για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Παράλληλα, σταμάτησαν οι ενημερώσεις εφαρμογών που βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα. Η εξέλιξη αυτή εμπόδισε στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας να εγκαταστήσουν διορθώσεις ασφαλείας, ενώ στον τεχνολογικό τομέα έχουν δημοσιοποιηθεί νέες σοβαρές ευπάθειες λογισμικού. Πέμπτη πηγή ανέφερε ότι αφαιρέθηκαν δικαιώματα διαχειριστή από ορισμένους χρήστες.