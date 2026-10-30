Ισπανία- Σιδηροδρομική τραγωδία: Τριήμερο εθνικό πένθος

Σε τριήμερο εθνικό πένθος βρίσκεται η Ισπανία, μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο, η οποία κόστισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Οι αρμόδιες Αρχές, εξετάζουν πιθανά κενά στα συστήματα ασφαλείας, τη λειτουργία της σηματοδότησης, καθώς και τις εντολές που δόθηκαν από το κέντρο ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της φονικής σύγκρουσης.

Παράλληλα, οι μηχανοδηγοί προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, ζητώντας την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Δεκάδες τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, ενώ οι οικογένειες των αγνοουμένων βιώνουν ώρες αγωνίας, περιμένοντας νεότερα για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.