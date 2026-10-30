Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ

Έφυγε από την ζωή χθες σε ηλικία 86 ετών ο εβληματικός ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με τους ρόλους του στα Star Trek και X-Men.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η επί χρόνια επρόσωπος τύπου του, Κέλι Μπους Νόβακ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, μετά από “ένα σύντομο και συγκινητικό ταξίδι με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια”.

Ο καλός και επί χρόνια φίλος του Ίαν ΜακΚέλεν τον αποχαιρέτησε με τα δικά του λόγια με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

” Πάνω από όλα, ο Πάτρικ καθοριζόταν από το γεγονός ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γιορκσάιρ, την περήφανη κομητεία της βόρειας Αγγλίας που αγαπούσε μέχρι το τέλος. Το άκουγες στη χροιά της φωνής του και στην άμεση ειλικρίνεια, με την οποία σου έλεγε τι σκεφτόταν και τι ένιωθε”, ανέφερε ο ΜακΚέλεν μεταξύ άλλων.

“Οι άνθρωποι του Γιορκσάιρ, δεν ανέχονται τις μισές αλήθειες, ούτε αποφεύγουν τα δύσκολα ζητήματα. Μιλούσε με ειλικρίνεια, γι’ αυτό και ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσες να βασιστείς, να θαυμάσεις και, στην περίπτωσή μου, να αγαπήσεις”, πρόσθεσε ο Βρετανός ηθοποιός.