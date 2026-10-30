Ορμούζ: Τέσσερα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στις φλόγες

Τέσσερα ακόμη δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες στο Στενό του Ορμούζ, έπειτα από πρόσκρουση σε θαλάσσιες νάρκες, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η εξέλιξη έρχεται, ενώ οι ΗΠΑ, υποστηρίζουν ότι οι βασικές θαλάσσιες οδοί της περιοχής έχουν πλέον καθαριστεί από νάρκες.

Την ίδια ώρα, η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος. Νωρίτερα, είχε γνωστοποιήσει ότι άλλο δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από «βλήμα άγνωστου τύπου» στην ίδια θαλάσσια περιοχή, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα δύο περιστατικά που γνωστοποίησε η UKMTO αφορούν πλοία από τα τέσσερα στα οποία αναφέρθηκαν οι ιρανικές αρχές.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, είχαν ανακοινώσει ότι τρία πλοία, τα οποία χαρακτήρισαν «παραβάτες», εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες κατά τη διέλευσή τους από μη εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή στο νότιο τμήμα του στενού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα ραντάρ και πλοήγησης, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν, επίσης, ότι κατάσχεσαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνώρισης στην περιοχή. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την ιδιοκτησία των πλοίων, τα φορτία τους ή τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν. Αργότερα, ο ιρανικός στρατός έκανε λόγο για ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, το πλοίο υπέστη ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, καθώς έπλεε σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί απαγορευμένη και επικίνδυνη.

Παράλληλα, η UKMTO είχε ενημερώσει για τη βύθιση ενός ακόμη σκάφους στο Στενό του Ορμούζ, ανοικτά του Ομάν. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, επρόκειτο για παραδοσιακό σκάφος της περιοχής του Κόλπου, το οποίο ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί μεγάλη πυρκαγιά και στη συνέχεια να βυθιστεί. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε εγκαίρως και είναι σώο.

Στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός

Το Στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή μεταφορά ενέργειας. Στο στενότερο σημείο του έχει πλάτος περίπου 30 χιλιομέτρων, ενώ πριν από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, μέσω αυτού διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονταν για τις διεθνείς αγορές.

Η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο της συγκεκριμένης θαλάσσιας διόδου και έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει πλοία που επιχειρούν να τη διασχίσουν χωρίς την έγκρισή της, κυρίως κατά μήκος των ακτών του Ομάν.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον διατηρεί τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο, ενώ έχει αναπτύξει πολεμικά πλοία για τη συνοδεία πετρελαιοφόρων που διέρχονται από την περιοχή. Την ίδια στιγμή, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σε αδιέξοδο.

Την Κυριακή, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) υποστήριξε ότι συνέβαλε στη μεταφορά 1,5 δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου μέσω του Στενού του Ορμούζ, παρά τους περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ιράν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα “Χ”, η CENTCOM ανέφερε ακόμη ότι οι βασικές θαλάσσιες διαδρομές του στενού έχουν πλέον απαλλαγεί από τις ιρανικές νάρκες, χάρη στις επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν την αντίδραση των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η απαγορευμένη θαλάσσια διαδρομή εξακολουθεί να είναι ναρκοθετημένη, προειδοποιώντας τους πλοιοκτήτες και τα πληρώματα για τους κινδύνους που συνεπάγεται η διέλευσή τους.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπός τους, Χουσεΐν Μουχεμπί, κάλεσε τις ΗΠΑ να τεκμηριώσουν με ανεξάρτητα στοιχεία τους ισχυρισμούς περί αποναρκοθέτησης του Στενού του Ορμούζ, αμφισβητώντας τις σχετικές ανακοινώσεις της CENTCOM.