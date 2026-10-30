Στις ΗΠΑ ο Ρώσος ΥπΕΞ Λαβρόφ για τη σύνοδο της G20

Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, όπου θα πάρει μέρος στη σύνοδο, σε επίπεδο των επικεφαλής της διπλωματίας των κρατών της G20, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Όπως ανέφερε χθες Πέμπτη (29/10/2026), η ρωσική κυβέρνηση, ο Σεργκέι Λαβρόφ έχει σκοπό να ζητήσει να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας κατά τις εργασίες της συνάντησης αυτής, που έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει της συνόδου κορυφής της G20, τη 14η και τη 15η Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι.