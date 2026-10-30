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Φιλιππίνες: Εξερράγη το ηφαίστειο Μαγιόν- Συγκλονιστικό βίντεο

Τεράστια στήλη ηφαιστειακής τέφρας υψώνεται στον ουρανό
ΔΙΕΘΝΗ
30/10/2026 11:34
Φιλιππίνες: Εξερράγη το ηφαίστειο Μαγιόν- Συγκλονιστικό βίντεο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @WeatherMonitors- X

Εξερράγη το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες εκτοξεύοντας στήλες τέφρας 3.000 μέτρα πάνω από την κορυφή του.

Οι εικόνες συγκλονίζουν με το ηφαιστειακό σύννεφο να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό τοπίο.

Ωστόσο, η έκρηξη του ηφαιστείου έχει προκαλέσει ανησυχία, ενώ οι αρχές αύξησαν τον συναγερμό στο Επίπεδο 3, σηματοδοτώντας ότι το ηφαίστειο έχει εισέλθει σε νέα φάση έκρηξης.

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