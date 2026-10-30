Φιλιππίνες: Εξερράγη το ηφαίστειο Μαγιόν- Συγκλονιστικό βίντεο

Εξερράγη το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες εκτοξεύοντας στήλες τέφρας 3.000 μέτρα πάνω από την κορυφή του.

Οι εικόνες συγκλονίζουν με το ηφαιστειακό σύννεφο να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό τοπίο.

Ωστόσο, η έκρηξη του ηφαιστείου έχει προκαλέσει ανησυχία, ενώ οι αρχές αύξησαν τον συναγερμό στο Επίπεδο 3, σηματοδοτώντας ότι το ηφαίστειο έχει εισέλθει σε νέα φάση έκρηξης.