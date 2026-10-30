Βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ: Η συμμαχία του Νετανιάχου μπροστά, αλλά χωρίς πλειοψηφία

Τα οριστικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, που ανακοινώθηκαν τη νύχτα, επιβεβαιώνουν ότι ο συνασπισμός του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προηγείται της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, η συμμαχία του δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στην Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο.

Η συμμαχία δεξιάς-άκρας δεξιάς εξασφαλίζει 53 έδρες από τις 120 της Κνέσετ. Το Λικούντ του ισραηλινού πρωθυπουργού παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα, με 27 έδρες. Η συμμαχία της αντιπολίτευσης υπό τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ εξασφαλίζει από την άλλη 48 έδρες.

Τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ισραηλινή εκλογική επιτροπή επιβεβαιώνουν επίσης την θεαματική αύξηση της ισχύος των δυο αραβικών παρατάξεων, του Ραμ και της Ενοποιημένης Λίστας, που θα καταλάβουν 19 έδρες στη νέα Βουλή κι αναδεικνύονται έτσι σε δυνητικούς ρυθμιστές των πολιτικών εξελίξεων.