Ισπανία: Ποδοσφαιριστής έκανε σπριντ για να βοηθήσει φίλαθλο

Σε μία συγκινητική και άκρως ανθρώπινη πράξη προέβη ο Άντι Εσκουδέρο, ποδοσφαιριστής της ομάδας Hércules (Ηρακλής) στη Γ’ κατηγορία της Ισπανίας.

Αν και ο ποδοσφαιριστής δεν είναι ευρεύως γνωστός στους ποδοσφαιρόφιλους, πέραν της Ισπανίας, κατάφερε να κλέψει τις καρδίες μας.

Η ομάδα του ποδοσφαιριστή υποδέχθηκε την Ρεάλ Χαέν και κατά τη διάρκεια του 2ου ημιχρόνου ένας οπαδός των γηπεδούχων αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Η διασώστης, κουβαλώντας τον ιατρικό εξοπλισμό, πέρασε μέσα από το γήπεδο για να προσεγγίσει τον φίλαθλό. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής πήρε την κατάσταση στα χέρια του, πήρε την τσάντα και έριξε ένα σπριντ προς τις κερκίδες όπου βρισκόταν ο φίλαθλος καταφέρνοντας να την παραδώσει έγκαιρα.

Με αυτή του την πράξη βοήθησε την ειδικό να φτάσει πιο γρήγορα στο σημείο, χωρίς να την κρατάει πίσω το βάρος του σάκου.