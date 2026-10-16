Συναγερμός στο Μεξικό για την εγκεφαλοφάγα αμοιβάδα

Έξι τεχνητές λίμνες σε τουριστική περιοχή του Μεξικού έκλεισαν οι αρχές, μετά τον εντοπισμό της επικίνδυνης «εγκεφαλοφάγας αμοιβάδας» Naegleria fowleri στα νερά τους.

Οι έλεγχοι έγιναν από τις υπηρεσίες Υγείας της Πολιτείας Γιουκατάν, μετά τον θάνατο προπονητή θαλάσσιου σκι τον Σεπτέμβριο, ο οποίος είχε προσβληθεί από την αμοιβάδα.

Έλεγχοι σε έξι από τις εννέα λίμνες

Οι υγειονομικές αρχές εξέτασαν τα νερά από έξι τεχνητές λίμνες της περιοχής. Πρόκειται για χώρους αναψυχής που προσελκύουν τουρίστες, οι οποίοι κάνουν θαλάσσιο σκι και καγιάκ.

Οι λίμνες βρίσκονται ανάμεσα σε εμπορικά κέντρα και πολυτελείς εξοχικές κατοικίες. Η Πολιτεία Γιουκατάν είναι γνωστή για τις παραλίες της στον Κόλπο του Μεξικού, τα τουριστικά θέρετρα και τα αρχαία ερείπια των πόλεων των Μάγια.

Ο υπουργός Υγείας της Πολιτείας, Αλμπέρτο Αλκοσέρ, κάλεσε όσους ήρθαν σε επαφή με μολυσμένα νερά να αναζητήσουν άμεσα ιατρική συμβουλή.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο εντοπισμός της αμοιβάδας δεν σημαίνει πως υπάρχει επιδημία ούτε ότι όλοι όσοι επισκέφθηκαν την περιοχή έχουν μολυνθεί.

Πώς μεταδίδεται η «εγκεφαλοφάγα αμοιβάδα»

Όπως εξήγησε ο υπουργός Υγείας, η μόλυνση συμβαίνει όταν μολυσμένο νερό εισέλθει στη μύτη. Η Naegleria fowleri αναπτύσσεται σε στάσιμα γλυκά νερά, όπως λίμνες, ποτάμια και έλη, σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Η αμοιβάδα ευνοείται ιδιαίτερα από τις υψηλές θερμοκρασίες, μεταξύ 35 και 46 βαθμών Κελσίου. Αν και σπάνια προκαλεί λοίμωξη, οι συνέπειές της είναι εξαιρετικά σοβαρές.

Ο θάνατος του προπονητή

Ο προπονητής θαλάσσιου σκι, που είχε προσβληθεί από την αμοιβάδα τον Σεπτέμβριο, νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες, αλλά τελικά πέθανε.

Η αιτία θανάτου ήταν η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, μια εξαιρετικά σπάνια φλεγμονή του εγκεφάλου που προκαλείται από τη συγκεκριμένη αμοιβάδα. Η μόλυνση από τη Naegleria fowleri είναι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις θανατηφόρα.