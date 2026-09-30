Copernicus: Το 34% του πληθυσμού της Γης αναπνέει το ρυπογόνο όζον

Το 34% του παγκόσμιου πληθυσμού εκτέθηκε σε υψηλές συγκεντρώσεις επιφανειακού όζοντος τους πρώτους μήνες του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε αρκετές περιοχές του πλανήτη, με την ποιότητα του αέρα να προκαλεί ανησυχία.

Τι συμβαίνει με το όζον

Το όζον δεν έχει την ίδια επίδραση σε όλα τα σημεία της ατμόσφαιρας. Ψηλά στη στρατόσφαιρα λειτουργεί ως προστατευτική ασπίδα για τη Γη απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Κοντά όμως στην επιφάνεια του εδάφους, αποτελεί σημαντικό ατμοσφαιρικό ρύπο. Η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις επιφανειακού όζοντος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και φλεγμονή στους αεραγωγούς, δυσκολία στην αναπνοή και μείωση της πνευμονικής λειτουργίας. Μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Πώς αυξάνονται οι συγκεντρώσεις

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη ηλιοφάνεια, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ευνοούν τον σχηματισμό επιφανειακού όζοντος μέσω χημικών αντιδράσεων στην ατμόσφαιρα.

Στις συγκεντρώσεις του συμβάλλουν και οι εκπομπές από ανθρώπινες δραστηριότητες. Παράλληλα, το όζον μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις και να επηρεάσει περιοχές που βρίσκονται μακριά από την αρχική πηγή των ρύπων.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, τα επεισόδια υψηλών συγκεντρώσεων όζοντος συνδέονται ιδιαίτερα με τα κύματα καύσωνα. Όταν επικρατούν θερμές και ηλιόλουστες συνθήκες, ευνοείται η αύξηση του όζοντος και επιβαρύνεται η ατμοσφαιρική κατάσταση.

Τα στοιχεία του Copernicus αναδεικνύουν τη σύνδεση ανάμεσα στους ακραίους καύσωνες, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ανθρώπινη υγεία. Η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία κατά τις θερμές περιόδους.