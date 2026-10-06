Iράν: Γυναίκες εθελόντριες κάνουν στρατιωτική εκπαίδευση
Μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα
Το Ιράν προετοιμάζει τον πληθυσμό για περίπτωση πολέμου.
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης “Janfada”, γυναίκες εθελόντριες συμμετέχουν σε προγράμματα στρατιωτικής εκπαίδευσης.
Μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα, να τα καθαρίζουν και να τα συναρμολογούν.
Επίσης εκπαιδεύονται στο zip-line, στην αναρίχηση και στην σκοποβολή.
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