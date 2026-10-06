Iράν: Γυναίκες εθελόντριες κάνουν στρατιωτική εκπαίδευση

Στρατιωτική εκπαίδευση γυναικών στο Ιράν

Στρατιωτική εκπαίδευση γυναικών στο Ιράν ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/Vahid Salemi

Το Ιράν προετοιμάζει τον πληθυσμό για περίπτωση πολέμου.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης “Janfada”, γυναίκες εθελόντριες συμμετέχουν σε προγράμματα στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Παρακολούθηση εκπαίδευσης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/Vahid Salemi

Μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα, να τα καθαρίζουν και να τα συναρμολογούν.

Όπλα Ιράν ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/Vahid Salemi

Επίσης εκπαιδεύονται στο zip-line, στην αναρίχηση και στην σκοποβολή.