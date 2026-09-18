Βίντεο: Του επιτέθηκε με μπουκάλι στο κεφάλι

Απίστευτο και όμως …αληθινό. Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όταν μια από τους επιβάτες επιτέθηκε στον οδηγό επειδή δεν σταμάτησε στο σημείο όπου εκείνη ήθελε να κατέβει.Η κάμερα ασφαλείας πάνω από το κεφάλι του οδηγού δείχνει τη γυναίκα να πλησιάζει τον οδηγό και να τον χτυπά επανειλημμένα με ένα γυάλινο μπουκάλι.Σύμφωνα με τις πληροφορίες η γυναίκα ήθελε να κατέβει πριν από την επίσημη στάση. Όταν ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σημείο που ζητούσε, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε επίθεση.

Ο οδηγός δέχθηκε δύο χτυπήματα με το μπουκάλι στο κεφάλι. Στη συνέχεια, ο οδηγός του λεωφορείου σηκώθηκε από τη θέση του κρατώντας ένα μεταλλικό αντικείμενο και κινήθηκε προς το μέρος της γυναίκας, χωρίς ωστόσο να της επιτεθεί.

Και το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί . Η γυναίκα, κατευθύνθηκε σ το πίσω μέρος του λεωφορείου. Όταν προσπάθησε να βγει διαπίστωσε ότι οι πόρτες δεν άνοιγαν και προσπάθησε να να διαφύγει από ένα ανοιχτό παράθυρο.Η γυναίκα τελικά εντοπίστηκε και την συνέλαβε η αστυνομία .