ΗΠΑ: Κτηνίατρος σκότωσε τους γονείς του και τη σύντροφό του

Τέσσερις ανθρώπους της οικογένειάς του σκότωσε ο κτηνίατρος Μπράιαν Σμιντ, στην κωμόπολη Μάντελαϊν του Ιλινόις στις ΗΠΑ, το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου.

Νεκροί είναι οι γονείς του, ο 22χρονος γιος του και η επί χρόνια σύντροφός του. Οι σοροί εντοπίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν το κίνητρο της οικογενειακής τραγωδίας.

Ποια ήταν τα θύματα της οικογενειακής τραγωδίας

Ο Μπράιαν Σμιντ ήταν υπεύθυνος της οικογενειακής κτηνιατρικής κλινικής για γάτες στο Ιλινόις. Ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της τετραπλής δολοφονίας που σημειώθηκε σε σπίτι στη Μάντελαϊν, το οποίο ανήκε στον ίδιο και στους γονείς του.

Τα θύματα ήταν η 77χρονη μητέρα του, Ρεμπέκα Σμιντ, και ο 80χρονος πατέρας του, Τζέιμς Σμιντ. Νεκροί βρέθηκαν επίσης ο 22χρονος γιος του, Μακλέιν, και η 37χρονη σύντροφός του, Νικόλ Χάιζερ.

Πώς αποκαλύφθηκε το έγκλημα

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν το πρωί της Κυριακής, αλλά οι γείτονες δεν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Αρχικά, θεώρησαν ότι οι ήχοι προέρχονταν από κροτίδες ενόψει αγώνα των Chicago Bears.