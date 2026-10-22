Ομαδική αγωγή κατά της Metα στην Αυστραλία για εθιστικό σχεδιασμό της στις πλατφόρμες της

Η Meta Platforms βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή ομαδική αγωγή στην Αυστραλία. Η εταιρεία κατηγορείται ότι σχεδίασε σκόπιμα το Instagram και το Facebook με εθιστικά χαρακτηριστικά, προκαλώντας επιβλαβή εξάρτηση σε παιδιά και εφήβους.

Η νομική διαδικασία κινήθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της χώρας από τη δικηγορική εταιρεία MinterEllison. Η αγωγή κατατέθηκε εκ μέρους οκτώ ατόμων, τα οποία διεκδικούν αποζημιώσεις για την ψυχολογική βλάβη ή τον εθισμό που υπέστησαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο ήταν ακόμα ανήλικα (κάτω των 18 ετών).

Αυτή αποτελεί την πρώτη δικαστική προσπάθεια στην Αυστραλία που επιδιώκει να αποδώσει ευθύνες στους τεχνολογικούς κολοσσούς για τις αρνητικές επιπτώσεις των πλατφορμών τους στην ψυχική υγεία των νέων. Προς το παρόν, το δικαστήριο του Σίδνεϊ έχει επιβάλει αυστηρή απαγόρευση δημοσιοποίησης οποιασδήποτε λεπτομέρειας αφορά την υπόθεση ή τα στοιχεία των εναγόντων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τη δικαστική διευθέτηση στις ΗΠΑ, όπου η Meta συμφώνησε να καταβάλει ένα ποσό που αγγίζει τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια για παρόμοιες κατηγορίες περί εσκεμμένου εθισμού ανηλίκων.

Παράλληλα, η αγωγή συμπίπτει με μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης της Αυστραλίας και των εταιρειών τεχνολογίας. Η χώρα έχει ήδη θεσπίσει την παγκοσμίως πρώτη καθολική απαγόρευση χρήσης social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ εξετάζει νόμους που θα δίνουν στους χρήστες το δικαίωμα να απενεργοποιούν πλήρως τους αλγόριθμους προτεινόμενου περιεχομένου (feeds).