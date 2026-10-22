Γαλλία: Η χώρα κατέγραψε το πρώτο κρούσμα του ιού Σαμόντα σε άνθρωπο

Συναγερμό στις γαλλικές υγειονομικές αρχές έχει προκαλέσει ο εντοπισμός του ιού Σαμόντα (Shamonda) για πρώτη φορά σε άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα κατέληξε. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, οι αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές, τονίζοντας ότι στην παρούσα φάση δεν διαπιστώνεται κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό.

Πρόκειται για μια ιστορική ανατροπή στα επιστημονικά δεδομένα, καθώς η γαλλική κυβέρνηση υπογράμμισε ότι, μέχρι σήμερα, ο συγκεκριμένος ιός θεωρούνταν απολύτως αδύνατο να μεταδοθεί στον άνθρωπο, αφού προσβάλλει σχεδόν αποκλειστικά το ζωικό κεφάλαιο και ιδιαίτερα τα βοοειδή.

Ο ιός Σαμόντα είναι εντομογενής και μεταφέρεται μέσω του τσιμπήματος σκνίπας. Ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Νιγηρία στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και έκτοτε η παρουσία του παρέμενε σποραδική, περιορισμένη σε ζωικούς πληθυσμούς της Αφρικής και της Ιαπωνίας.

Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε ραγδαία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, με τον ιό να καταγράφει σημαντική γεωγραφική εξάπλωση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις των ειδικών, ο άτυχος ασθενής μολύνθηκε στην ανατολική Γαλλία, μια περιοχή όπου είχε εντοπιστεί έντονη κυκλοφορία του ιού ανάμεσα στα ζώα κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026.