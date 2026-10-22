Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Νταράμ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ της ανατολικής πόλης Νταμάμ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν αναφέρουν ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Ωστόσο φαίνεται ότι οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμμένης προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρίες αυτό τον μήνα να μην χρησιμοποιούν τον σαουδαραβικό εναέριο χώρο, καθώς ενέτειναν τις επιθέσεις στη μεγαλύτερη πετρελαιοεξαγωγό χώρα στον κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι νεκροί είναι ένας Σαουδάραβας πολίτης και ένας Ινδός υπήκοος. Ενώ, οι τραυματίες φέρουν από ελαφρά έως σοβαρά τραύματα.

Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί και η εναέρια κυκλοφορία επέστρεψε σε κανονικά επίπεδα, ανέφερε η Πολιτική Αεροπορία.