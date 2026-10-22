Αυστραλία: Δημοσιογράφος έσωσε εγκλωβισμένο οδηγό

Οι δύο άντρες σώζουν τον οδηγό πριν βυθιστεί το όχημά του.

Οι δύο άντρες σώζουν τον οδηγό πριν βυθιστεί το όχημά του. Φωτογραφία- ABC News

Άγιο είχε ένας οδηγός, που παγιδεύτηκε στο όχημά του στο Κουίνσλαντ. Η πολιτεία της Αυστραλίας πλήττεται αυτές τις μέρες από ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα. Ο ρεπόρτερ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ABC, Γουίλ Μάρεϊ, που κάλυπτε τις συνέπειες της κακοκαιρίας, εγκατέλειψε τον ρόλο του παρατηρητή και βούτηξε στα νερά για να σώσει τον οδηγό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Μόρεϊφιλντ, όπου η διέλευση οχημάτων από αρκετούς δρόμους είχε καταστεί επικίνδυνη.

Για καλή τύχη του οδηγού, ο δημοσιογράφος του ABC, μαζί με την οπερατέρ Λιζ Πίκερινγκ, βρισκόταν στο σημείο καταγράφοντας τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα.

Την ώρα που έκαναν ρεπορτάζ σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο, παρατήρησαν τον οδηγό που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο μέσα από τα ορμητικά νερά.

Ήταν ζήτημα δευτερολέπτων μέχρι να δουν το αυτοκίνητο του άντρα να επιπλέει και να παρασύρεται προς ένα ρέμα.

Ο οδηγός είχε εγκλωβιστεί, η στάθμη του νερού ανέβαινε επικίνδυνα και δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής.

Ο δημοσιογράφος, που ήταν μάρτυρας της κατάστασης, ειδοποίησε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Όταν, όμως, ο οδηγός άρχισε να χάνεται από το οπτικό του πεδίο, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Ο Μάρεϊ περιέγραψε το περιστατικό: «Τον είδα να μπαίνει στο νερό και σχεδόν αμέσως το αυτοκίνητό του άρχισε να παρασύρεται. Κάλεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αρχικά μπορούσα να τον δω, αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα εξαφανίστηκε από μπροστά μου και αποφάσισα να βουτήξω».

Παράλληλα με τον δημιοσιογράφο που μπήκε στο νερό, ένας ακόμη άνδρας έσπευσε να βοηθήσει. Οι δύο τους προσέγγισαν το όχημα κολυμπώντας και προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Καθώς η ώρα περνούσε, οι άντρες δεν έχαναν το κουράγιο τους. Ο Μάρεϊ σκαρφάλωσε πάνω στο όχημα, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να σπάσει το πίσω τζάμι.

Τελικά, οι δύο «ήρωες» κατάφεραν να ανοίξουν την πίσω πόρτα από την πλευρά του συνοδηγού. Ο οδηγός πάλεψε να κινηθεί προς το άνοιγμα. Ο δημοσιογράφος χρησιμοποίησε τα πόδια του ως στήριγμα και προσπάθησε να τον τραβήξει με όλη του τη δύναμη. Οι δύο άντρες μετέφεραν τον ταλαιπωρημένο οδηγό σε ασφαλές σημείο.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τη σημασία της αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Μια ανθρώπινη ζωή σώθηκε.

Πηγή/X (Twitter) – abcnews