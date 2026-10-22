Την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα εξέφρασε η γερμανική κυβέρνηση σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η γερμανική κυβέρνηση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας από την

Τουρκία και τη Λιβύη να σεβαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών της ΕΕ, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, Κάτριν Ντεσάουερ.

Η εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η θέση αυτή, η οποία διαμορφώθηκε αρχικά το 2019 και επιβεβαιώθηκε το 2025, ορίζει ότι η χάραξη των θαλασσίων ζωνών πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το διεθνές δίκαιο.

Η Γερμανία ξεκαθάρισε ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, προϋποθέτει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και τη συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων παράκτιων χωρών, εκφράζοντας την απόλυτη αλληλεγγύη της προς τους Ευρωπαίους εταίρους.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στη Λιβύη, η Ντεσάουερ χαρακτήρισε μια τέτοια συζήτηση πρόωρη, ωστόσο υπογράμμισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο απορρίπτεται κατηγορηματικά. Κατέληξε επισημαίνοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί στις συζητήσεις με την άλλη πλευρά και ότι οι επόμενες κινήσεις θα αποφασιστούν συλλογικά εντός των ευρωπαϊκών θεσμών.