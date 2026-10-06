Η Chanel αλλάζει ρυθμό: Η νέα συλλογή του Matthieu Blazy στο Παρίσι

Η Chanel έδωσε νέο παλμό στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, παρουσιάζοντας τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του Matthieu Blazy σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στο Grand Palais. Ο οίκος συνδύασε τη χαρακτηριστική παριζιάνικη κομψότητα με μια πιο νεανική, τολμηρή αισθητική, επιβεβαιώνοντας τη νέα κατεύθυνση που έχει χαράξει ο δημιουργικός διευθυντής από την πρώτη του συλλογή.

Η ατμόσφαιρα στο Grand Palais σχεδόν κινηματογραφική. Κάτω από τον γυάλινο θόλο αιωρούνταν ένα τεράστιο φεγγάρι και ένα σμήνος από φωτεινούς γλάρους, ενώ το δάπεδο είχε μεταμορφωθεί σε μια εντυπωσιακή σύνθεση σε πορτοκαλί και πράσινες αποχρώσεις.

Στην πασαρέλα, η Chanel επαναπροσδιόρισε το εμβληματικό tweed μέσα από διάφανες υφές, έντονα χρώματα και αναπάντεχα μοτίβα. Κοστούμια με διαφάνειες σε κρεμ και μαύρα υφάσματα ήταν κεντημένα με λουλούδια και χάντρες, ενώ το tweed εμφανίστηκε σε φαρδιά καρό σχέδια, με λεπτομέρειες από διάφανο δικτυωτό ύφασμα, αλλά και σε εντυπωσιακό κόκκινο-λευκό τιγρέ μοτίβο.

Οι φούστες έγιναν πιο κοντές και παιχνιδιάρικες, με πιέτες, σκισίματα και μεταλλικές λεπτομέρειες, ενώ κοντά τζάκετ άφηναν τη μέση ακάλυπτη. Τα κλασικά δίχρωμα παπούτσια του οίκου απέκτησαν λεοπάρ και τιγρέ μοτίβα, ενώ οι τσάντες παρέμειναν στο γνωστό στυλ της Chanel, με καπιτονέ σχέδια και πιο τολμηρές ζεβρέ εκδοχές .

Στις πρώτες σειρές βρέθηκαν μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της διεθνούς showbiz, ανάμεσά τους η Dua Lipa, η Nicole Kidman και ο Pedro Pascal, προσελκύοντας τα φλας των φωτογράφων. Στην πασαρέλα ξεχώρισαν διάσημα μοντέλα, όπως η Anok Yai αλλά και η εντυπωσιακή Rachel Ojuromi, η οποία είχε γίνει viral αναδημιουργώντας εμφανίσεις της Chanel με μεταχειρισμένα ρούχα.

Με το φινάλε να συνοδεύεται από το «Gimme More» της Britney Spears, ο Blazy βγήκε στην πασαρέλα για να χαιρετήσει το κοινό, ολοκληρώνοντας μία επίδειξη που έφερε τον γαλλικό οίκο ειδών πολυτελείας, πιο κοντά στη νέα γενιά.