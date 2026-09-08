Κίνα: 5χρονος κρεμόταν στο κενό από τον 6ο όροφο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κίνα, με ένα αγοράκι να κρέμεται από κάγκελα διαμερίσματος στο κενό.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο, το αγόρι βρέθηκε να κρέμεται, κάτω από άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής, από κάγκελα διαμερίσματος στον 6ο όροφο στον οποίο βρισκόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί ήταν μόνο του στο διαμέρισμα χωρίς την επίβλεψη των γονιών του.

Αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν τις αρχές. Ωστόσο ήδη ο επιστάτης του κτηρίου είχε ανέβει και καταφέρει να μπει στο διαμέρισμα. Προσπαθούσε να κρατήσει το αγόρι μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες στο σημείο έτσι ώστε να διασωθεί ο μικρός με ασφάλεια.