Γαλλία: 81 κρούσματα σαλμονέλας

Στη Γαλλία, 81 άνθρωποι, προσβλήθηκαν από σαλμονέλα, με έξι ανθρώπους ανθρώπους να χρειαστεί να νοσηλευτούν, στο διάστημα από τον Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο.

Όπως αναφέρουν τα υπουργεία Γεωργίας και Υγείας της Γαλλίας, μια συγκεκριμένη παρτίδα από επεξεργασμένους κολοκυθόσπορους, συνδέεται με την έξαρση της σαλμονέλας.

Από τους 81 ανθρώπους, οι έξι χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία, ενώ δυο ακόμη άτομα, χρειάστηκε να μεταβούν στα επείγοντα.

Στο συγκεκριμένο προϊόν, έγινε ανάκληση από την αγορά.

Να θυμίσουμε, ότι η σαλμονέλα, είναι βακτήριο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση και γαστρεντερίτιδα, γνωστή και ως σαλμονέλωση, με συνηθισμένα συμπτώματα, τη διάρροια, τον κοιλιακό πόνο, αλλά και τον πυρετό.