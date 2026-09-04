Νεπάλ: Δυο εργάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί από υπόγεια σήραγγα

Ζωντανοί ανασύρθηκαν σήμερα δύο εργάτες από υπόγεια σήραγγα στο βόρειο Νεπάλ, όπου παρέμεναν παγιδευμένοι μετά την καταστροφική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Τη διάσωσή τους επιβεβαίωσαν επίσημα δύο υπουργοί της χώρας.

«Ενημερωθήκαμε ότι ένας άνθρωπος μόλις ανασύρθηκε σώος από τη σήραγγα στο έργο Τρισούλι-3», δήλωσε αρχικά ο υπουργός Ενέργειας, Μπιράζ Μπάχτα Σρίστα. Λίγο αργότερα, ο υπουργός Εσωτερικών, Σουντάν Γκουρούν, συμπλήρωσε: «Μόλις μάθαμε ότι σώθηκε και δεύτερος άνθρωπος».

Εδώ και μία εβδομάδα, δεκάδες διασώστες –με τη συνδρομή ειδικών από την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Κορέα– σκάβουν ασταμάτητα σε διάφορες σήραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και φραγμάτων, όπου εκφράζονται φόβοι ότι έχουν θαφτεί εκατοντάδες εργαζόμενοι.

Αμέσως μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας, οι αρχές του Νεπάλ είχαν εκτιμήσει ότι ειδικά στη σήραγγα του έργου Τρισούλι-3 ενδέχεται να βρίσκονταν εγκλωβισμένα περίπου 100 άτομα.

Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης ως σήμερα δεν είχαν καταφέρει να βρουν παρά μόνο πτώματα σε σήραγγες γεμάτες νερό και λάσπη, αφού διάνοιξαν δρόμο με δυσκολία, χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις εκρηκτικά και βαριά μηχανήματα.

Αληθινό τείχος νερού, πάγου και συντριμμιών σάρωσε κοιλάδες της περιοχής στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός των θυμάτων κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.280 νεκρούς και πάνω από 5.600 αγνοούμενους.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι πάνω από 900 υπάλληλοι ή εργάτες σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ.

Η κυβέρνηση στο Κατμαντού έδωσε στη δημοσιότητα το πρωί φωτογραφίες των δυο εργαζομένων, του Σαντζάι Σα και του Καμπίρ Μαχαρτζάν, που έβαλαν έξω πάνω σε φορεία διασώστες που φόραγαν κράνη.

«Είμαι τόσο χαρούμενος, ελάφρυνε η καρδιά μου», είπε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμίρ Μαχαρτζάν, αδελφός του ενός από τους διασωθέντες, που μέχρι στιγμής αδυνατεί να κινήσει τα άκρα του.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της διάσωσης των δυο εργατών, ειδικός σε επιχειρήσεις διάσωσης σε μεγάλα βάθη που συμμετέχει στις επιχειρήσεις, ο Άρνολντ Ντιξ, Αυστραλός, τόνισε στο AFP πως για πρώτη φορά κατέστη δυνατή επικοινωνία με επιζήσαντες.

Οι δυο διασωθέντες αναμενόταν να διακομιστούν το συντομότερο σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Κατμαντού, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας.