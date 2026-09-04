Δίκη Μαραντόνα: Ξέσπασε ο βασικός κατηγορούμενος

Ο γιατρός του Μαραντόνα αρνείται τις κατηγορίες στη δίκη που διεξάγεται στο Σαν Ισίδρο του Μπουένος Άιρες για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα .Κατά την κατάθεσή του, κατήγγειλε «προκατάληψη επιβεβαίωσης» από την 20μελή επιτροπή του δικαστηρίου.

«Έψαχναν όποιο στοιχείο τους βόλευε»

Ο Λεοπόλντο Λούκε αμφισβήτησε ευθέως τις καταδικαστικές εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων. Όπως είπε στο δικαστήριο, η επιτροπή είχε ήδη μια προκαθορισμένη διάγνωση στα χέρια της. «Αναζήτησαν απλά ό,τι τους ταίριαζε. Βασίστηκαν μόνο στις νεκροψίες», τόνισε ο νευροχειρουργός.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο Μαραντόνα υπέφερε από σοβαρά προβλήματα στην καρδιά, το συκώτι και τα νεφρά. «Ο ασθενής που περιγράφουν δεν είναι αυτός που είχαμε όσο ζούσε», υποστήριξε ο Λούκε. Ο ίδιος εξήγησε ότι οι εξετάσεις του “Ντεγκίτο” ήταν φυσιολογικές και ο ίδιος δεν είχε αναφέρει καμία ενόχληση. Αν και νευροχειρουργός, ήταν ο άνθρωπος που εμπιστευόταν τυφλά ο Μαραντόνα, διευκολύνοντας την καθημερινή του φροντίδα.

Στο «σκαμνί» άλλοι έξι γιατροί

Μαζί με τον βασικό κατηγορούμενο δικάζονται ακόμα έξι επαγγελματίες υγείας. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια στη νοσηλεία του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στο σπίτι. Οι συνθήκες της νοσηλείας αποτελούν το κεντρικό σημείο της δίκης που ξεκίνησε τον Απρίλιο. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους μάρτυρες της υπεράσπισης, ενώ οι τελικές αγορεύσεις αναμένονται στα τέλη Σεπτεμβρίου.