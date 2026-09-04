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Τουρκία: Μάχη αστυνομικών με τρομοκράτη του ISIS

ΔΙΕΘΝΗ
04/09/2026 12:52
Τουρκία: Μάχη αστυνομικών με τρομοκράτη του ISIS
ΦΩΤΟ- AP- Khalil-Hamra

Σε σταθμό λεωφορείων σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης, αστυνομικοί και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών (ΜΙΤ) συνεπλάκησαν με έναν 21χρονο, ο οποίος φέρεται ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών αρχών, ο νεαρός, ονόματι Μπερκάν Τσιλ, ετοίμαζε το συγκεκριμένο χτύπημα ενεργώντας για λογαριασμό του Ισλαμικού Κράτους.

 

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