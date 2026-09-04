Tilt-A-Whirl: 100 χρόνια, αμέτρητες στροφές

Με κραυγές ενθουσιασμού, γέλια και χέρια να κρατούν σφιχτά τις μπάρες, οι επισκέπτες στην ετήσια γιορτή της πολιτείας της Μινεσότα, συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια διαδρομή που έχει γράψει τη δική της ιστορία.

Το Tilt-A-Whirl, το γνωστό παιχνίδι του λούνα παρκ με τα περιστρεφόμενα βαγονάκια, συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ζωής.

Η ιστορία του παιχνιδιού

Το παιχνίδι έκανε το ντεμπούτο του, στην ίδια γιορτή της Μινεσότα το 1926 και από τότε έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι πανηγυριών και λούνα παρκ σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πίσω από την ιδέα βρίσκεται ο Herbert Sellner, εφευρέτης από το Φέριμπολτ, της Μινεσότα. Αρχικά προσπάθησε να δημιουργήσει ένα παιχνίδι με βάρκες που θα περιστρέφονταν μέσα στο νερό. Το εγχείρημα όμως απέτυχε ενώ η κατασκευή καταστράφηκε από καταιγίδα. Ο αδελφός του, Martin Sellner, του πρότεινε τότε να μεταφέρει την ιδέα στη στεριά. Η αναπάντεχη αυτή αλλαγή πορείας οδήγησε στη γέννηση του Tilt-A-Whirl, του παιχνιδιού που έναν αιώνα αργότερα εξακολουθεί να προκαλεί… ζαλάδα και χαμόγελα, σε εκατομμύρια επισκέπτες λούνα παρκ.

Η επιτυχία του παιχνιδιού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον απλό αλλά έξυπνο σχεδιασμό του. Επτά ανεξάρτητοι κινητήρες κινούν τα βαγόνια κυκλικά, ενώ η βαρύτητα και οι κλίσεις της διαδρομής κάνουν κάθε αυτοκινητάκι να περιστρέφεται απρόβλεπτα. Το βάρος των επιβατών επηρεάζει επίσης την κίνηση, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική αίσθηση ότι το όχημα χάνει συνεχώς την ισορροπία του.

Tilt-A-Whirl, παράδοση για μικρούς και μεγάλους

Για πολλές οικογένειες, ωστόσο, το Tilt-A-Whirl είναι κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Είναι παράδοση. Γονείς που το απολάμβαναν όταν ήταν παιδιά επιστρέφουν σήμερα μαζί με τα δικά τους παιδιά.

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν ήμουν μικρός, οι γονείς και οι παππούδες μου με έφερναν στη γιορτή. Κάθε φορά ανεβαίναμε στο περιστρεφόμενο παιχνίδι του λούνα παρκ. Μας αρέσει να φέρνουμε και τα δικά μας παιδιά και να κάνουμε το ίδιο», αναφέρει ο Μάικ Πριμ-Άντερσον, κάτοικος της Μινεάπολης,