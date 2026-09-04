Γερμανία: Νέες απόπειρες κατά του ηλεκτρικού δικτύου

Συναγερμός σήμανε στην Γερμανία έπειτα από δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού δικτύου της χώρας.

Η χώρα βρισκόταν ήδη σε επιφυλακή έπειτα από την απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο έχει κατηγορήσει την Ρωσία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε άρθρο της η γερμανική εφημερίδα Bild, επικαλούμενη τις τοπικές αρχές, έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, πόλη που βρίσκεται στο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Το ίδιο δημοσίευμα επιβεβαιώνει ότι η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία αναλαμβάνεται η ευθύνη, σύμφωνα με την έκθεση.

Παράλληλα, σε ξεχωριστό περιστατικό η αστυνομία της πόλης Γκάντερκέζε, στη βόρεια Γερμανία, απέκλεισε σήμερα την πρόσβαση σε έναν σταθμό μετασχηματισμού, σύμφωνα με την Bild και άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό NDR ότι κατά την διάρκεια της νύκτας παρατηρήθηκε ύποπτη δραστηριότητα, για την οποία χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία, χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για το περιστατικό.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του κοινού.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η γερμανική αστυνομία επισήμανε ότι υπάρχουν υποψίες για «πράξη δολιοφθοράς» σε υποσταθμό της εταιρίας διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Amprion στο Μπέργκχαϊμ, στη δυτική Γερμανία.

Επίσης σε άλλο περιστατικό συσκευές που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βραδεμβούργου.