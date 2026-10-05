Γαλλία: 15χρονος μαθητής ακρωτηριάστηκε στο χέρι
Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις των μαθητών στην Γαλλία για τις υποβαθμισμένες και υποστελεχωμένες σχολικές μονάδες.
Πόλεις της Γαλλίας θυμίζουν πεδία μάχης με την κατάσταση να έχει βγει εκτός ελέγχου.
Σοκάρει σήμερα ο σοβαρός τραυματισμός ενός 15χρονου μαθητή, στην πόλη Λανς της Γαλλίας.
Σύμφωνα με τις Αρχές ο μαθητής σήκωσε από το έδαφος χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας και ακρωτηριάστηκε στο χέρι.
Οι Αρχές θα ξεκινήσουν έρευνα για το περιστατικό.
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