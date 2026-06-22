Φονική επίθεση ενόπλων σε λύκειο στις Φιλιππίνες- 3 νεκροί

Πύρ άνοιξαν δύο ένοπλοι σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες, αφήνοντας τουλάχιστον τρεις νεκρούς και πέντε τραυματίες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε σε λύκειο της Τακλομπάν, μιας πόλης στην επαρχία Λέιτε, η οποία απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από τη Μανίλ, σήμερα περίπου στις 09:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας).

«Τα θύματα διακομίστηκαν αμέσως σε κοντινά ιατρικά κέντρα», ανέφερε η αστυνομία και πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τακλομπάν, ο Νοελίτο Γκέτιγκαν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν δύο πιστόλια στην επίθεση. Επιπλέον διευκρίνισε ότι ο ένας ύποπτος, ένας ανήλικος, συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση, ενώ ο δεύτερος παραδόθηκε στις αρχές.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της αστυνομίας της επαρχίας, τον Τζέισον Καπόι, ο ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης είναι γιος μέλους των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Η αστυνομία επεσήμανε ότι επιπλέον δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο σχολείο για να εγγυηθούν την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού, όπως και της κοινότητας.

Τέτοιου είδους περιστατικά με πυροβολισμούς είναι σπάνια στις Φιλιππίνες, αν και συχνά σημειώνονται επιθέσεις εναντίον αιρετών ή υποψηφίων σε εκλογές, κυρίως στη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Το 2022 τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία πρώην δήμαρχος, σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε στη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στο πανεπιστήμιο Ατενέο ντε Μανίλα στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων.

Στις Φιλιππίνες ισχύει πολύ αυστηρή νομοθεσία αναφορικά με την οπλοκατοχή, αλλά η μαύρη αγορά όπλων ανθίζει.