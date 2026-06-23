Το Ιράν θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Η Τεχεράνη επανάλαβε πως έχει σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, παρά τις αμερικανικές ανακοινώσεις πως προχωρούν σε αναστολή κάποιων από τις κυρώσεις, κυρίως στο πετρέλαιο, λόγω των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία επέτρεψαν να τεθούν «πολύ στέρεες βάσεις για να καταλήξουμε επιτυχώς σε οριστική συμφωνίαα», έκρινε με ικανοποίηση χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ανακοινώνοντας παράλληλα την αναστολή για δυο μήνες των αμερικανικών κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Όμως ο Ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής, τόνισε χθες Δευτέρα ότι τα Στενά ου Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα συνεχίσει να «διαχειρίζεται» τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, ανέφερε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, ήταν ελεύθερες από οποιονδήποτε έλεγχο προτού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Όμως «η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο», επέμεινε ο κ. Γαλιμπάφ, τονίζοντας πως το Ιράν θα είναι αυτό που θα τα «διαχειρίζεται».

Η Τεχεράνη ανέφερε εξάλλου σήμερα πως κατέληξε σε συμφωνία στην Ελβετία με τους Αμερικανούς για την «άμεση» αποδέσμευση ιρανικών πόρων αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό.

Θα διατεθούν «σε δυο δόσεις των 6 δισεκατομμυρίων», διευκρίνισε στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ο επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας στις τεχνικές συνομιλίες Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ο κ. Βανς τόνισε από την άλλη πως η χώρα του θα εξασφαλίσει πως όποιοι πόροι τυχόν αποδεσμευτούν «δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Ο Γαλιμπάφ στο Ομάν

Ο κύκλος των διαπραγματεύσεων που άρχισε το σαββατοκύριακο στην Ελβετία τροφοδότησε ελπίδες πως θα τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος κι ώθησε την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 80 δολαρίων, πολύ κάτω από τα 126 στα οποία είχε φθάσει στον παροξυσμό της ένοπλης σύρραξης.

Οι διαπραγματεύσεις, στις οποίες διαδραματίζουν ρόλο μεσολαβητών το Πακιστάν και το Κατάρ, αναμένεται να οδηγήσουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, ανανεώσιμης αν τα μέρη κρίνουν πως απαιτείται.