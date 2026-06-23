Ιράν: Δημιουργούνται 4 ομάδες εργασίας για τις διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ

Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία, που αφορούν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για τον τερματισμό του πολέμου.

Συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας, με στόχο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και στην άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αυτό μετέδωσε σήμερα, ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού υφυπουργού Εξωτερικών, Καζέμ Γαριμπαμπαντί στο IRNA, οι ομάδες αυτές, πρόκειται να επικεντρωθούν «στην «άρση των κυρώσεων, στο πυρηνικό πρόγραμμα, την οικονομική ανάπτυξη και ανοικοδόμηση του Ιράν, αλλά και στην επιτήρηση» των συμφωνημένων.