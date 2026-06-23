Μουντιάλ 2026-Ιράν: Η συγκλονιστική ιστορία του Μπεϊρανβάντ

Με επτά αποκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας εξαιρετικής σε προσπάθεια του Μαξίμ ντε Κάϊπερ, ο Ιρανός τερματοφύλακας Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ «χάρισε» έναν βαθμό στην εθνική ομάδα της χώρας του εναντίον του Βελγίου (0-0). Ήταν ένα κορυφαίο επίτευγμα για αυτόν τον τερματοφύλακα, ο οποίος είναι γνωστός για τα πολύ μακρινά βολέ του.

Στην φάση του 59ου λεπτού, ο Μπεϊρανβάντ (σ.σ. 88 διεθνείς συμμετοχές) κατάφερε με αστραπιαία ταχύτητα να σταματήσει το σουτ του ντε Κάϊπερ, ενώ ήταν ήδη στο έδαφος με την εστία ορθάνοιχτη, πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες αποκρούσεις αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτά τα πέντε «ηρωικά δάχτυλα» μπορεί να μην ήταν τυλιγμένα σε γάντια στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εάν ο 33χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος ανακηρύχθηκε MVP της αναμέτρησης, είχε ακούσει την διαίσθηση ενός πατέρα που αποδοκίμαζε τις ποδοσφαιρικές του δραστηριότητες.

«Μου ζήτησε να πάω να δουλέψω και μάλιστα μου έσκισε τα ρούχα και τα γάντια», δήλωσε στον Guardian το 2018,ο Μπεϊρανβάντ και πρόσθεσε: «Έπρεπε να παίξω με γυμνά χέρια αρκετές φορές».

Στην πατρίδα του, την πόλη Λορεστάν, μια ορεινή επαρχία στο δυτικό Ιράν, ο νεαρός μεγάλωσε σε μια οικογένεια νομάδων βοσκών, όπου το ποδόσφαιρο δεν ήταν προτεραιότητα. Για να συνεχίσει να παίζει, ο Μπεϊράβαντ επέλεξε μια κάπως ριζοσπαστική λύση, φεύγοντας από το σπίτι για την Τεχεράνη.

Η ιστορία του ακούγεται σαν παραμύθι, γράφει σε σχετικό δημοσίευμα η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe», αναφέροντας τις δυσκολίες του εφήβου, ο οποίος έφτασε χωρίς χρήματα και άστεγος στην τρομακτική πρωτεύουσα της χώρας του. Αναγκασμένος να περνά πολλές νύχτες στους δρόμους, ζούσε κάνοντας διάφορες δουλειές, άλλοτε ως εργάτης εργοστασίου, άλλοτε σε πλυντήριο αυτοκινήτων, όταν δεν έφτιαχνε πίτσες ή δεν έκανε εργασίες συντήρησης. Η ποδοσφαιρική του καριέρα δεν ήταν απλή, αφού ενώ άρχισε να κάνει όνομα με το ταλέντο του, ο άτυχος νεαρός αποβλήθηκε από την ομάδα του, την Ναφτ Τεχεράνης, επειδή προπονείτο -και τραυματίστηκε- με μια άλλη ομάδα.

Αλλά επειδή οι ευκαιρίες μερικές φορές έρχονται για δεύτερη φορά, τελικά κλήθηκε πίσω από την πρώην ομάδα του και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2011, σε ηλικία 19 ετών. Και οι διοικούντες την Ναφτ δεν μετάνιωσαν ποτέ για αυτήν την δεύτερη ευκαιρία, καθώς με τον Μπεϊραβάντ στην εστία της, η ομάδα που κάποτε υποβιβάστηκε στα περιφερειακά πρωταθλήματα, καθιερώθηκε στην κορυφή του ιρανικού ποδοσφαίρου και έπαιξε, για πρώτη φορά, στο Ασιατικό Champions League και στον τελικό του Κυπέλλου το 2015. Στις αρχές της ίδιας χρονιάς, ο Ιρανός τερματοφύλακας έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα και, στα 24 του, μεταγράφηκε σε έναν από τους «ποδοσφαιρικούς γίγαντες» της χώρας, την Περσέπολις.

Έμεινε εκεί για τέσσερα χρόνια, αρκετά για να καθιερωθεί στην εθνική ομάδα, να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 -όπου απέκρουσε ένα πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο- και να φτάσει στον τελικό του Champions League την ίδια χρονιά. Ο Μπεϊρανβάντ διακρίθηκε επίσης εκεί καταρρίπτοντας το ρεκόρ για το πιο μακρινό βολέ (σ.σ. 61 μέτρα το 2016), και ενώ το γήπεδο δεν ήταν -ακόμα- πολύ μικρό για αυτόν, τα σύνορα του Ιράν τελικά έγιναν τόσο μικρά.

Ο καλύτερος Ιρανός παίκτης του 2019 επιχείρησε στα 28 του χρόνια το 2020, το «άλμα» στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Βέλγιο και στην Αντβέρπ, αλλά δυσκολεύτηκε να ανταγωνιστεί τον Γάλλο Ζαν Μπουτέζ.

Μόλις 12 αγώνες όταν ο νυν τερματοφύλακας της Κόμο τραυματίστηκε, και μια αποχώρηση για την Πορτογαλία και την Μποαβίστα, όπου η… περιπέτεια ήταν ακόμη πιό σύντομη (εννέα συμμετοχές).

Μετά από αυτές τις δύο αποτυχίες, ο έμπειρος τερματοφύλακας (σ.σ. ύψους 1,88μ.) επέστρεψε στην πατρίδα του, την παραμονή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Ακολούθησαν δύο χρονιές και ισάριθμοι τίτλοι με την Περσέπολις, η μεταγραφή στην Τράκτορς, την οποία οδήγησε στον πρώτο της τίτλο το 2025 και μια θέση που παραμένει άθικτη στην εστία της εθνικής ομάδας, μέχρι και το τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο.