Γαλλία: Περίπου είκοσι άνθρωποι έχουν πνιγεί

Στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από το κύμα καύσωνα

Στη Γαλλία, είκοσι περίπου άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, λόγω πνιγμού, από το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Κολυμπούσαν σε περιοχές που δεν είχαν επίβλεψη, ανέφεραν σήμερα οι Αρχές, προσπαθώντας να δροσιστούν από το κύμα καύσωνα, με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης.

Όπως αναφέρει η Μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, αναμένεται να κυμανθούν κοντά στους σαράντα βαθμούς Κελσίου.