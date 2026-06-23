Καναδάς: Πυροβολισμοί στο Μόντρεαλ, τρεις νεκροί

Ένας αστυνομικός και ο ύποπτος σκοτώθηκαν και μια αστυνομικός τραυματίστηκε κατά την διάρκεια πυροβολισμών σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ.

Η επιχείρηση της αστυνομίας άρχισε στις 11:35 τοπική ώρα (18:35 ώρα Ελλάδας) “είναι ακόμη σε εξέλιξη”, πρόσθεσαν οι δυνάμεις τάξεις αλλά δεν έδωσαν πληροφορίες για του περιστατικού και τα κίνητρα του δράστη.

“Επί του παρόντος, δεν γνωρίζουμε το κίνητρο πίσω από όλα αυτά”, δήλωσε στο δίκτυο Radio-Canada ο Ίαν Λαφρενιέρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Κεμπέκ.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συνοικία αυτή του δυτικού Μόντρεαλ, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν ύποπτο που φορά στρατιωτική στολή και κείτεται στο έδαφος.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και ο παρακείμενος αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

Το συμβουλευτικό κέντρο εβραϊκών και ισραηλινών σχέσεων (CIJA) έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι “παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση”.